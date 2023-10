Calciomercato Roma, Dier si allontana: il centrale può tornare allo Sporting CP

La Roma a gennaio tornerà sul mercato e Pinto è già al lavoro per rinforzare la rosa. Mourinho avrà bisogno di un nuovo centrale poiché il pacchetto arretrato giallorosso ha la coperta corta. Sul taccuino del gm portoghese ci era finito Dier. Difensore inglese che lo Special One conosce molto bene dai tempi del Tottenham. Secondo quanto riportato da il The Times il calciatore sta valutando un ritorno allo Sporting CP a gennaio. Il club ha già allacciato i contatti con la società inglese e l'obiettivo giallorosso potrebbe sfumare. Il classe 1994 aveva già militato a Lisbona dal 2012 al 2014.