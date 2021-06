Calciomercato Roma, Diego Carlos indicato da Mourinho per la difesa

Lo Special One avrebbe suggerito il nome del centrale del Siviglia per rinforzare il pacchetto arretrato

José Mourinho, in attesa dell'approdo a Roma nel prossimo weekend, avrebbe già indicato un nome per il pacchetto arretrato. È quello di Diego Carlos, giocatore del Siviglia. Il brasiliano, 28 anni, ha un costo di 30 milioni di euro. Come scrive Stefano Carina su Il Messaggero, ha una storia da raccontare: faceva il muratore e vendeva i ghiaccioli per aiutare la famiglia sino a 17 anni, prima di essere notato in una squadra di serie C locale e cominciare la sua carriera. Nel corso di questa stagione il difensore ha disputato 45 partite in tutte le competizioni con gli andalusi. Sempre per il pacchetto arretrato si monitora contestualmente anche la Copa America, dove si segue con attenzione il nazionale dell'Ecuador Hincapiè.