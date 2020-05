Calciomercato Roma, derby turco per Cetin: Galatasaray e Fenerbahce sul difensore

La prima stagione di Mert Cetin alla Roma vede all’attivo 5 presenze (tutte in campionato) e 220 minuti disputati. Per questo da tempo si parla della possibilità del giocatore di finire in prestito per accumulare esperienza. Non solo Verona e Sassuolo sul difensore giallorosso, come riporta il portale turco Kral Sport, si sarebbero fatti vivi altri due club: il Galatasaray e il Fenerbahce. In particolare quest’ultimo, si legge, sarebbe pronto nelle prossime settimane a formulare un’offerta sempre sulla base di un prestito. Decisiva potrebbe essere la futura carica da diesse di Emre Belözoğlu, oggi capitano della squadra.