Calciomercato Roma, Depay strizza l’occhio al Barcellona: “Tutti vorrebbero giocarci”

La Roma studia i possibili colpi a gennaio, con l’attaccante come obiettivo principale. I nomi più gettonati in questi giorni sono Bernard, El Shaarawy e Depay. Soprattutto l’olandese rappresenta un profilo più che interessante considerando la qualità e il prezzo di salto con cui potrebbe lasciare il Lione in virtù del contratto in scadenza. Proprio nella sfida di ieri in nazionale contro la Spagna, Depay ha però in qualche modo rivelato il suo sogno: “Il Barcellona? Non so niente, ora il mercato è chiuso e non ci sto ‘lavorando’ al momento. Sto cercando di fare il mio meglio e diventare più forte. Ci sono speculazioni, ma ora non ci penso. Però chi non vorrebbe andare al Barcellona? È un top club, uno dei più grandi al mondo. Tutti lo vorrebbero”, ha detto a ‘Teledeporte’. La Roma dovrà quindi vedersela con la concorrenza dei blaugrana, ad ora in pole soprattutto nei desideri di Depay.