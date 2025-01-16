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La Roma è sempre più vicina all'acquisto di Devyne Rensch, terzino destro dell'Ajax, e nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche l'ufficialità per una cifra vicina ai 5 milioni. Intanto, gli olandesi pensano già al sostituto e - secondo quanto riporta il Telegraaf.nl - tra i nomi più probabili c'è anche quello di Mattia Mannini, terzino classe 2006 della Primavera giallorossa che ha già disputato 18 partite con la Nazionale U19 (con 5 gol). Sul taccuino del club olandese c'è anche Sael Kumbedi, altro giovane terzino del Lione, ma i recenti rapporti con la Roma potrebbero facilitare il trasferimento di Mannini.