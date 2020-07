Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: “no” di Kluivert all’Arsenal

Justin Kluivert è uno dei tanti nomi finiti nel mercato in uscita della Roma. Il bilancio chiuso al 30 giugno 2020 obbliga i giallorossi a vendere i pezzi pregiati per risanare i conti e anche l’olandese può diventare un modo per monetizzare. Come riporta il Daily Mail, però, il calciatore avrebbe detto “no” all’Arsenal che era interessato in ottica di uno scambio con Mkhitaryan. L’ex Ajax avrebbe bloccato tutto perché non sembrerebbe essere intenzionato a trasferirsi in Premier League. La volontà del calciatore, infatti, sarebbe quella di rimanere a Roma per la felicità di Fonseca che non più di un paio di settimane fa si era esposto sulla permanenza del ragazzo.