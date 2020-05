Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: il Manchester United vuole Calafiori, contatti con Raiola

Il futuro di Riccardo Calafiori sembra destinato ai palcoscenici del calcio più importanti. Nonostante gli infortuni che hanno rallentato il suo percorso di crescita, il terzino sinistro della Primavera della Roma ora è nel mirino di alcune big europee. Come riporta Il Daily Star, oltre all’interesse del PSG va registrato anche quello del Manchester United. I Red Devils hanno già contattato l’agente Mino Raiola per sondare il terreno e puntano a strappare il giocatore ai giallorossi.

La Roma, che l’anno scorso gli ha rinnovato il contratto fino al 2022, ha in programma di inserirlo in pianta stabile in prima squadra dalla prossima stagione. Secondo il tabloid inglese, davanti a un’offerta importante potrebbero decidere di cederlo per fare una plusvalenza totale.