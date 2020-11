Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: Everton e Tottenham ancora interessate a Milik

Il mercato attorno ad Arkadiusz Milik è pronto a risvegliarsi. Il giocatore, ad un passo dalla Roma la scorsa estate, ha il contratto in scadenza con il Napoli nel giugno 2021. Una situazione che, come riporta il Sun, continua ad attrarre le attenzioni di Tottenham ed Everton, club che già in estate avevano sondato con interesse la situazione del polacco: entrambe le squadre sarebbero pronte a mettere sul piatto poco più di 10 milioni di euro per il giocatore.

I giallorossi intanto continuano a non perdere di vista il bomber polacco, ma la concorrenza non manca neanche in Serie A: anche Juventus, Inter e Fiorentina hanno mostrato interesse, soprattutto nel caso in cui Milik si liberasse a parametro zero.