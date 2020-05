Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: anche il Newcastle piomba su Smalling

Il Newcastle è sempre più vicino al cambio di proprietà. Il club passerà al Fondo di Investimento pubblico dell’Arabia Saudita (PIF), pronto a far follie nel prossimo mercato. Come riporta la redazione inglese di 90min.com, Mohammed Bin Salman, principe del fondo, vorrebbe portare a termine una campagna acquisti in grande stile per cercare di piazzare il club tra le prime 4 del campionato il prossimo anno. Per questo l’attenzione si sarebbe spostata su due giocatori del Manchester United: Stones e Smalling. Quest’ultimo, in prestito secco alla Roma, non è ancora chiaro se rimarrà nella Capitale vista la richiesta dei Red Evils di 25 milioni di sterline.