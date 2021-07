Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: “A Mourinho piace molto Eric Dier”

Il centrocampista potrebbe essere un'idea per regalare fisicità alla mediana giallorossa

Fisico, geometrie e la stima di Mourinho. Già questo potrebbe bastare per sottolineare con la matita rossa il nome di Eric Dier. Gli ostacoli per arrivare a Xhaka stanno moltiplicando le voci su possibili alternative per il centrocampo romanista e dall'Inghilterra sembra esserci spazio anche per il gigante del Tottenham: "A Mou piace da sempre Dier, lo voleva al Manchester e poi lo ha trovato quando è diventato allenatore degli Spurs". Secondo Paul Stewart, ex giocatore e adesso opinionista per il portale Thisisfootball, lo Special One potrebbe scegliere la duttilità del centrocampista inglese per regalare fisicità alla mediana giallorossa: "A prescindere dalla possibilità di acquistarlo o meno, se Mourinho pensa a Dier fa bene, sarebbe perfetto per il calcio italiano visto che non c'è la stessa intensità della Premier".