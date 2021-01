Calciomercato Roma, dall’Argentina: Montiel a un passo, 7 milioni al River Plate

Gonzalo Montiel vicinissimo alla Roma. Il terzino sudamericano attualmente in forza al River Plate, secondo quanto riportato dai media argentini, sembra essere a un passo dal club giallorosso. Per “TNT Sports”, infatti, il difensore si trasferirà nella capitale una volta terminata la sua esperienza in Copa Libertadores. La finale della competizione è in programma il prossimo 30 gennaio, ma il River Plate non è sicuro di arrivare all’ultimo atto, vista la sconfitta contro il Palmeiras in semifinale (0-3). Il costo dell’operazione sarebbe di 7 milioni, nonostante il contratto di Montiel sia in scadenza a giugno. Il difensore ha una clausola di rescissione pari a 20 milioni.