Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Galatasaray torna su Diawara

Sfumato Gedson Fernandes del Benfica, i turchi sono ripiombati sul guineano

Il futuro di Amadou Diawara continua a essere molto importante per la Roma. L'addio del guineano, attualmente in Coppa d'Africa, può sbloccare l'arrivo di un altro centrocampista (probabilmente Kamara). Su di lui c'è il Valencia, ma non solo. Come riportato dal giornalista turco Gokhan Dinc su 'Spor Gecesi', il Galatasaray è tornato sulle tracce del giocatore della Roma. Non solo, perché l'ex Napoli sarebbe addirittura il primo obiettivo per il centrocampo del nuovo allenatore Torrent. Gedson Fernandes, infatti, sembra ormai sfumato per la volontà del Benfica di non cederlo in prestito e allora i giallorossi turchi sarebbero tornati nuovamente in corsa per Diawara, già accostato nei mesi scorsi. Il nodo, verosimilmente, è legato alla formula in quanto è facile pensare che il Galatasaray voglia in prestito anche il guineano della Roma. E Pinto punta invece a una cessione definitiva, magari con un obbligo di riscatto, per sbloccare un nuovo colpo in entrata.