Calciomercato Roma, dalla Turchia: ecco il piano del Fenerbahce per Cetin e Jesus

Il 20 giugno ripartirà la Serie A, di qualche mese in più ha bisogno invece il calciomercato. La data d’inizio è prevista per il primo settembre e le operazioni in casa Roma sono tante, a partire da quelle in uscita. Come riporta sporx.com, il Fenerbahce sarebbe pronto a fare compere tra le fila giallorosse. L’interesse di Cetin era già noto e sul piatto il club turco metterebbe un prestito, ben consapevole di dover superare anche la concorrenza di quattro club italiani (Verona e Sassuolo tra questi). Il piano, però, prevede anche l’acquisto di un altro giocatore: Juan Jesus. Il brasiliano è da tempo in uscita da Trigoria e Petrachi vuole provare a monetizzare visto il contratto in scadenza nel 2021. Il Fenerbahce per l’ex Inter è pronto a mettere sul piatto 2 milioni e mezzo. Una cifra, per il momento, ritenuta bassa per la Roma.