Calciomercato Roma, dalla Turchia: accordo con il Besiktas per il prestito di Olsen

Il mercato inizierà il primo settembre, ma sono tante le operazioni che la Roma dovrà condurre, soprattutto in uscita, per cercare di alleggerire un monte ingaggi pesante e sistemare dei conti non proprio in ordine. Tra i nomi in uscita c’è quello di Olsen, finito in prestito al Cagliari, il quale non sembra intenzionato a riscattarlo. Come riporta aksam.com, sul giocatore ci sarebbe un forte interesse del Besiktas, il quale avrebbe raggiunto un’intesa di massima con i giallorossi per il prestito del calciatore. Sul portiere si era mosso anche lo Sporting Lisbona, ma dalla Turchia rilanciano con forza la possibilità di un arrivo a Istanbul la prossima stagione.