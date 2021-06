Calciomercato Roma, dalla Spagna: “Pau Lopez si è offerto al Barcellona”

Il portiere spagnolo potrebbe sostituire Neto Murara che verrà ceduto, e diventare il secondo di Marc André ter Stegen

Il probabile arrivo di Rui Patricio e la possibile riscoperta di Olsen sembrano aver ridisegnato le gerarchie dei portieri romanisti, togliendo spazio alla voglia di rivincita di Pau Lopez: l'ex Betis potrebbe faticare a trovare un posto da titolare con Mourinho e, secondo quanto riporta "Don Balon", l'estremo difensore avrebbe contattato il Barcellona per ritornare a essere protagonista. Complice l'infortunio di Ter Stegen e l'addio quasi certo di Neto, per Pau López potrebbe presentarsi l'opportunità di un rilancio ad altissimo livello: reduce da una stagione tormentata da errori e infortuni, l'occasione blaugrana sarebbe fondamentale per riconquistare anche la maglia della nazionale spagnola.