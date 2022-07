Calciomercato Roma, dalla Spagna: passi in avanti per Wijnaldum

Mancano ancora dei dettagli per concludere l'affare però gli ultimi contatti tra i due club sono stati positivi

Wijnaldum è l'obiettivo principale per il centrocampo della Roma . La prossima settimana sarà decisiva e Pinto sta provando l'assalto finale. Secondo quanto riportato da Relevo la distanza tra i giallorossi e il PSG è diminuita ma la trattativa non è conclusa.

Mancano ancora dei dettagli per concludere l'affare però gli ultimi contatti tra i due club sono stati positivi. L'ex Liverpool ha già detto sì e la sua volontà di trasferirsi nella capitale è un'arma in più per il gm portoghese.