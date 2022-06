Calciomercato Roma, dalla Spagna: Mourinho vuole Saul Niguez

La trattativa è complicata soprattutto per l'ingaggio dell'ex Rayo Vallecano di 8 milioni netti. I Colchoneros potrebbero cedere lo spagnolo in prestito secco

Si scalda l'asse Roma-Madrid non solo per De Paul ma anche per Saul. Il centrocampista spagnolo è tornato all'Atletico dopo la deludente esperienza al Chelsea. I giallorossi sono interessati al calciatore, le prime indiscrezioni erano uscite ieri e oggi AS conferma l'interessa del club. Secondo il quotidiano spagnolo Mourinho vuole Saul e potrebbe essere l'alternativa al centrocampista argentino. La trattativa è complicata soprattutto per l'ingaggio dell'ex Rayo Vallecano di 8 milioni netti. I Colchoneros potrebbero cedere lo spagnolo in prestito secco.