Calciomercato Roma, dalla Spagna: anche il Villarreal punta Montiel

Il Sottomarino Giallo prepara il missile per abbattere la concorrenza romanista sul mercato. Secondo quanto riporta infatti il portale elperiodicomediterraneo.com il Villarreal avrebbe mosso le sue prime mosse per Montiel, l’esterno del River Plate da tempo in orbita Roma. L’argentino sarà in scadenza il prossimo giugno, quindi l’affare potrebbe diventare molto vantaggioso per il club spagnolo, che è alla ricerca di interpreti nel ruolo e ha già sondato anche Manquillo del Newcastle. Non solo Villarreal e Roma, su Montiel infatti rimane sempre vigile il Lione, che potrebbe far scatenare così un’asta europea.