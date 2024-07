Calciomercato Roma, dalla Germania: anche il Bayer Leverkusen vuole Hummels

La Roma non ha ancora affondato il colpo su Mats Hummels e aumenta la concorrenza. Secondo quanto riportato da Kicker sull'ex Borussia Dortmund si è inserito anche il Bayer Leverkusen. La squadra di Xabi Alonso è alla ricerca di un sostituto di Tah che è in uscita e può andare al Bayern Monaco. Hummels ha aspettato la Roma, ma ora potrebbe accettare un'altra destinazione. I giallorossi devono prima cedere Smalling, ma al momento non sono arrivate offerte per il centrale inglese che viene da una stagione ricca di infortuni.