Calciomercato Roma, dalla Francia: Soppy vicino, può arrivare a gennaio

Incassato il no di Reynolds, che ha rifiutato la prima offerta propostagli dal club giallorosso, la Roma si sposta su Brandon Soppy, terzino destro classe 2002 del Rennes. Secondo la redazione francese di “Eurosport”, infatti, la società capitolina sarebbe vicina al giocatore, che potrebbe arrivare in Italia già a gennaio. La trattativa è in corso, i discorsi tra le parti sono proseguiti nonostante le due offerte rifiutate qualche mese fa dal Rennes. Che valuta il difensore sui 15 milioni di euro, anche se la Roma potrebbe offrire uno sconto sul riscatto di Nzonzi, attualmente in prestito al club transalpino. In questa stagione, Soppy ha disputato 7 partite tra Ligue 1 e Champions League.