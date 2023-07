Calciomercato Roma, dalla Francia: Renato Sanches non vuole lasciare il PSG

José Mourinho ha chiesto un centrocampista per rinforzare la rosa e Pinto è al lavoro in questi giorni per cercare di accontentarlo. Sul taccuino del gm portoghese c'è Renato Sanches. L'ex Lille è in cima alla lista degli obiettivi, ma secondo quanto riportato dal giornalista de L'Equipe Loic Tanzi il giocatore non ha nessuna intenzione di lasciare il PSG. Si complica l'operazione e Tiago dovrà virare su altri nomi. Lo Special One ha chiesto Sabitzer, ma il Bayern Monaco non apre al prestito.