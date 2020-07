Calciomercato Roma, dalla Francia: il PSG è pronto a stringere per Pellegrini

Il PSG torna prepotentemente su Lorenzo Pellegrini. La Roma si trova davanti a delle scelte in questa sessione di calciomercato: la volontà è di trattenere Nicolò Zaniolo, così come il numero 7. I giallorossi, però, hanno bisogno di incassare e rischia di doverli prendere proprio dalla cessione del centrocampista di Cinecittà. Come riporta ‘le10sport.com’, il ds del PSG Leonardo è pronto a stringere per Pellegrini dopo i contatti degli ultimi mesi. Il dirigente brasiliano ha intenzione di aumentare il pressing, con l’obiettivo di sfruttare la clausola rescissoria da 30 milioni valida per il mese di luglio e pagabile in due rate. Il giocatore classe ’96 è legato alla Roma, per questo Leonardo dovrà convincerlo a sposare la causa PSG, che continua le sue manovre. Il sogno dei parigini resta Milinkovic-Savic, ma l’obiettivo resta quello di cedere Draxler, Herrera, Paredes e Gueye per poi rinforzarsi con il serbo e, ovviamente, Lorenzo Pellegrini. Manca un dettaglio: la volontà del giocatore.