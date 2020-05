Calciomercato Roma, dalla Francia: il Dijon pensa a Gonalons

Maxime Gonalons può tornare in Francia. Come riporta “Le Progrès”, il direttore sportivo del Dijon avrebbe chiesto informazioni per prendere in prestito il centrocampista ex Roma. Quest’anno Gonalons ha giocato in Spagna al Granada, collezionando 24 presenze e un gol tra Liga e Coppa del Re. Il suo anno di prestito scade il 30 giugno dopodiché tornerà a Roma, ma sicuramente non per restare. Se lui e la Roma dovessero accettare l’offerta del Dijon, per Gonalons sarebbe un ritorno in Francia dopo l’addio nel 2017 al Lione, squadra di cui era diventato capitano. Sarebbe il terzo prestito per il francese dopo quelli degli ultimi due anni al Siviglia e al Granada.