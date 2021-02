Calciomercato Roma, dal Brasile: occhi su Danilo, centrocampista del Palmeiras

Nome nuovo per il possibile centrocampo del futuro della Roma. Dal Brasile, infatti, si parla di un interesse del club giallorosso per Danilo dos Santos de Oliveira, centrocampista del Palmeiras. Il mediano classe 2001, nonostante la giovane età, ha già disputato 34 gare con la maglia biancoverde, tra campionato brasiliano, Copa Libertadores – vinta da titolare contro il Santos – e Mondiale per Club, competizione nella quale il Palmeiras ha chiuso al quarto posto, dopo le sconfitte contro Tigres e Al Ahly.