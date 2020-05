Calciomercato Roma, anche Petrachi ci prova per Cucurella: clausola da 25 milioni

La Roma mette gli occhi sul possibile erede di Kolarov. Si tratta di Marc Cucurella, giovane terzino sinistro in forza al Getafe dal Barcellona. Come riporta ‘AS’, infatti, i giallorossi hanno individuato nel classe ’98 una possibile opzione per quel ruolo e la sua clausola si aggira tra i 22 e i 25 milioni di euro. Il giovane spagnolo sta bene al Getafe, ma ha attirato su di sé parecchie attenzioni, soprattutto quelle di Inter e Napoli, nonostante la smentica secca e ufficiale degli azzurri su Twitter. Non sarà facile per la Roma e per le italiane, dal momento che su Cucurella ci sono anche parecchi club di altri campionati, anche in Liga. Il Getafe, in ogni caso, considera il giocatore fonamentale e il tecnico Bordalas non ha intenzione di dirgli addio, anche se sarà difficile.