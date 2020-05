Calciomercato Roma, corsa a tre per Cetin: i giallorossi valutano la partenza in prestito

“Il prossimo sarà un mercato creativo” lo hanno detto in tanti: da Paratici a Osti, passando per Pradè. Sicuramente la prossima sessione di trattative vedrà al centro di tante voci il futuro di Mert Cetin. Come riporta tuttomercatoweb.com, sarebbero diverse le richieste arrivate dalla Serie A alla Roma per il centrale turco. L’idea dei giallorossi è di lasciarlo partire in prestito, da valutare ancora se saranno inserite clausole di riscatto e contro riscatto. Intanto a manifestare interesse sono stati Sampdoria, Hellas Verona (che perderà Rrahmani) e Sassuolo. Soprattutto il club neroverde sembra affascinato da Cetin tanto da considerarlo il “nuovo Demiral”.