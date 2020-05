Calciomercato Roma, corsa a due con il Chelsea per Angel Gomes

Come Smalling e Mkhitaryan ha il Manchester United nel passato, ma il suo futuro potrebbe essere in giallorosso. Sarebbe infatti arrivato ai titoli di coda il percorso di Angel Gomes con i Red Devils. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com il giovane classe 2000 non rinnoverà con lo United e la Roma starebbe provando ad inserirsi per assicurarselo a parametro zero. Un colpo in prospettiva anche sostenibile a livello economico. Da battere ci sarà però la concorrenza del Chelsea, che da tempo monitora la situazione del londinese di origine lusitana e che sarebbe in forte pressing su di lui.