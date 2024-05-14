In attesa dell'annuncio di Ghisolfi come nuovo ds della Roma, il club giallorosso inizia a guardarsi intorno per rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera un nome sulla lista è quello di Dorgu: terzino sinisitro e classe del 2004 del Lecce. Il danese può prendere il posto di Spinazzola. Infatti il numero 37 dopo l'ennesimo infortunio muscolare (rischio stagione finita) può salutare la Capitale senza rinnovare. Una rivoluzione ci sarà anche sulla fascia destra dove Kristensen tornerà al Leeds, mentre Celik ha offerte in Turchia e può essere ceduto.