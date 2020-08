Calciomercato Roma, c’è il ‘sì’ di Under al Napoli

Cengiz Under vuole il Napoli e incassa il “sì” definitivo del turco per il trasferimento, riporta alfredopedulla.com. Da tempo le due parti sono impegnate nella trattativa, con la Roma che chiede 30 milioni ai partenopei per il cartellino dell’esterno. De Laurentiis, fino ad ora, non è voluto scendere a compromessi, evitando di pagare la cifra intera e cercando di inserire contropartite tecniche nella trattativa: l’ultima offerta è quella di un inserimento di Maksimovic, più un conguaglio di 10 milioni ai giallorossi. Il centrale serbo piace a Fonseca, che potrebbe rendere possibile il passaggio e la conclusione dell’affare.