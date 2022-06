Calciomercato Roma, c’è ancora distanza con il Lille per Celik

Il club giallorosso conta di chiudere la trattativa in poco tempo. Entro la prossima settimana il terzino turco sarà un nuovo rinforzo per Mourinho

La Roma sta continuando a lavorare per regalare a Mourinho nuovi rinforzi, lo riporta Il Tempo. C’è ancora distanza con il Lille per Celik, ma il club giallorosso conta di chiudere la trattativa in poco tempo. Entro la prossima settimana il terzino turco diventerà un nuovo giocatore della Roma. Per il centrocampo, invece, Frattesi è l’obiettivo principale: sono giorni importanti con incontri per arrivare all’intesa sulla valutazione con il Sassuolo. Il giocatore della Nazionale non vede l'ora di tornare a giocare nella capitale.