Calciomercato Roma, c’è ancora Branthwaite nei pensieri di Pinto e Mourinho

Finisce un mercato e ne inizia un altro. Anche perché con poche disponibilità (causa limiti Uefa) bisogna giocare d’anticipo. Sul taccuino di Tiago Pinto è finito da tempo il nome di un difensore centrale mancino che arriva dalla Premier. Si tratta di Jarrad Branthwaite, 20enne da 1,96 di altezza diventato titolare inamovibile del Psv. Il difensore inglese è di proprietà dell’Everton e già in inverno il suo nome era stato accostato ai giallorossi. Troppo acerbo, meglio seguirlo un altro po’, era stata l’indicazione. In questi mesi Branthwaite ha dato ragione a chi lo aveva notato qualche tempo fa nel Blackburn, indovinate chi? Nazionale inglese under 20 per lui la Roma si rifarà sotto prima dell’estate quando anche il futuro di Mourinho sarà più delineato. Il gigante nato a Carlisle è in scadenza di contratto 2025, ma l’Everton in caso di retrocessione è disposta a cederlo a titolo definitivo. Mancino, con un fisico imponente e una buona vena realizzativa (2 reti segnate in Olanda finora) Branthwaite prenderebbe il posto di rosa di Kumbulla che difficilmente sarà confermato.