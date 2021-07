Calciomercato Roma, Bove ad un passo dal Pisa

Continua il lavoro di Tiago Pinto per costruire la nuova Roma di Mourinho, ma il g.m. portoghese pensa anche ai giocatori in uscita. Tra questi c’è Edoardo Bove, presente tra i convocati in questa fase di preparazione e che era già stato...

Redazione

Continua il lavoro di Tiago Pinto per costruire la nuova Roma di Mourinho, ma il g.m. portoghese pensa anche ai giocatori in uscita. Tra questi c'è Edoardo Bove, presente tra i convocati in questa fase di preparazione e che era già stato impiegato da Fonseca nel finale della scorsa stagione. Stando a quanto riportato da TMW, il classe 2002 sarebbe ad un passo dal Pisa, club molto attivo in questi giorni sul mercato.