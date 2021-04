Bonifazi: “L’interesse della Roma mi lusinga”

Calciomercato as roma: tutte le notizie

Il difensore dell'Udinese: "So che si arriva in alto con il lavoro, ma non mi lascio distrarre. Spero che Zaniolo rientri presto"

Redazione

Nel prossimo mercato la Roma dovrà mettere mano alla difesa. Con Jesus e Fazio in uscita, ci sarà bisogno di allungare le rotazioni. Tra i possibili obiettivi c'è Kevin Bonifazi, classe 1996 di proprietà dell'Udinese. In un'intervista a La Gazzetta dello Sport il giocatore ha parlato anche dell'interesse dei giallorossi.

E’ vero che piace alla Roma? Mi lusinga, so che si arriva in alto col lavoro. Ma non mi lascio distrarre.

Lei, Kevin, conosce bene Zaniolo? Sì, dall’Under 21. Ci sentiamo, Chiara e Angela (le sorelle Nasti, ndc) hanno un ottimo rapporto. Spero che il calvario di Nicolò sia finito. E’ un ottimo ragazzo, tornerà.