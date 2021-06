Calciomercato Roma, Boateng: “Idee chiare per il futuro, sono ancora al massimo”

Il difensore tedesco ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'immediato futuro lontano dal Bayern: "Sto bene, posso giocare ai massimi livelli per 2-3 anni"

Jerome Boateng ha rilasciato ai microfoni di 51 alcune dichiarazioni sul suo futuro. Il difensore tedesco, 33 anni a settembre, terminerà il suo contratto col Bayern Monaco il prossimo 30 giugno, ed è alla ricerca di una nuova sistemazione. Queste le sue parole: "Non so ancora dove andrò, ma ho già le idee chiare. Ho fatto molto bene nella scorsa stagione, non ho perso nemmeno una partita per infortunio. Nelle mie attuali condizioni posso giocare ai massimi livelli per altri 2-3 anni". Nei giorni scorsi Boateng è stato spesso accostato alla Roma di Mourinho, che potrebbe approfittare del parametro zero per aggiungere esperienza al reparto difensivo. Occhio però alla concorrenza della Lazio, che vorrebbe assicurarsi il giocatore in caso di arrivo in panchina di Maurizio Sarri.