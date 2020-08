Calciomercato Roma, il Besiktas supera il Fenerbahce per Kalinic: offerto un triennale

Dopo un anno in giallorosso, il futuro di Nikola Kalinic è sempre più lontano da Roma. Più precisamente, dalla Turchia, il Besiktas ha rilanciato sull’offerta del Fenerbahce per l’acquisto del centravanti croato dall’Atletico Madrid: la squadra turca ha messo sul piatto un triennale e un grande ingaggio. Gli sviluppi futuri per Kalinic dipenderanno poi dall’Atletico Madrid, che ne detiene il cartellino: secondo quanto riporta calciomercato.it, gli spagnoli vorrebbero un indennizzo per lasciar partire il croato, in scadenza di contratto nel 2021.