Calciomercato Roma, Bereszynski possibile vice-Karsdorp per gennaio

L'olandese ha bisogno di rifiatare e Reynolds non convince: il polacco il più papabile

La Roma è a caccia del sostituto di Karsdorp. Reynolds non è un'opzione per Mourinho, che piuttosto a destra preferisce adattare Ibanez. Santon non verrà riaggregato in rosa. E così Tiago Pinto starebbe cercando una pista per un giocatore pronto subito, utile al portoghese per avere un'alternativa al suo numero 2 da gennaio alla fine della stagione. Potrebbe prendere forma già a partire dalle prossime ore la pista Bereszynski. Il terzino polacco della Sampdoria ha esperienza in Serie A e può arrivare con un investimento contenuto. Il classe 1992, arrivato alla Sampdoria nel 2016, ha un contratto con il club di Ferrero fino al 2023. La Roma sta valutando la possibilità e ha già contattato l'entourage del giocatore per conoscere i margini di una eventuale trattativa.