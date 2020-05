Calciomercato Roma, attenzione a Vertonghen: anche Fiorentina, Napoli e Inter sul belga

Jan Vertonghen, in scadenza di contratto con il Tottenham e da tempo nella lista desideri della Roma, potrebbe essere un buon innesto per Fonseca: in vista della prossima stagione, infatti, nel caso in cui non si riuscisse a trattenere Chris Smalling dallo United, il difensore belga rappresenta un buon piano B da consengare a Mancini come nuovo compagno di reparto. Il mercato degli svincolati, infatti, offre ottime opportunità per la prossima finestra (vedi anche Pedro), influenzata economicamente dagli effetti del coronavirus. E la Roma ne sa qualcosa. Su Vertonghen però si sono ingolositi anche altri club di Serie A, che tenteranno di portarlo in Italia ‘in saldo’ e beffare i piani giallorossi: secondo quanto riportato da calciomercato.it, Inter, Napoli e Fiorentina sono i principali competitors italiani della Roma.