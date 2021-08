Calciomercato Roma, Astrologo ceduto a titolo definitivo alla Vis Pesaro

Il centrocampista classe 2002 ha firmato un contratto annuale col club marchigiano

Tiago Pinto porta a termine un'altra operazione in uscita. Andrea Astrologo passa ufficialmente alla Vis Pesaro 1898. A dare l'ufficialità è stato il club marchigiano sui propri social. Il classe 2002 ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo. Cresciuto nelle giovanili della Roma, a febbraio si era trasferito nella Primavera del Verona contribuendo alla promozione in Primavera 1. Dopo essere cresciuto all'interno di Trigoria, il centrocampista lascia i giallorossi per fare esperienza in serie C.