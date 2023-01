Calciomercato Roma, Aouar resta a Lione e aspetta giugno

Si era parlato molto dell'interesse della Roma per Aouar. Il giocatore, in scadenza a giugno col Lione piaceva molto ai giallorossi che avevano pensato di portarlo a Trigoria già in questa sessione di mercato. Tuttavia, riporta RCM, il centrocampista ha rifiutato le offerte dei vari club interessati e dovrebbe rimanere in Francia aspettando di svincolarsi in estate. Il giocatore si è preso del tempo per pensare alla proposta della Roma non conoscendo bene il progetto dei giallorossi. Sarebbe arrivato nella capitale a parametro zero con una percentuale sulla rivendita fissata al 30%. La trattativa potrebbe riprendere a giugno, su di lui c'era anche il Milan.