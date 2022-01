Calciomercato Roma, anche la Sampdoria pensa a Villar

I blucerchiati cercano il sostituto di Adrien Silva, con cui è stato rescisso il contratto: lo spagnolo tra i nomi osservati da D'Aversa

Gonzalo Villar continua a riscuotere diversi interessamenti, anche in Serie A. Per il centrocampista della Roma si è parlato molto spesso di un ritorno in Spagna, dall'Elche al Valencia, ma anche in Italia diversi club sono pronti a puntarci. Tra questi anche la Sampdoria, che cerca un sostituto per Adrien Silva, per cui oggi è stata ufficializzata la risoluzione contrattuale. Come riporta 'Sky Sport', sul taccuino dei blucerchiati ci sono tre nomi: oltre a Villar, anche Rincon e Baselli del Torino. Il regista spagnolo sta trovando pochissimo spazio con Mourinho, sarebbe pronto a lasciare Trigoria per ritrovare una maglia da titolare.