Calciomercato Roma, anche la Lazio su D’Ambrosio

Il laterale dell'Inter in scadenza di contratto ha riscosso anche l'interesse dei biancocelesti

Anche la Lazio sarebbe interessata al laterale dell'Inter Danilo D'Ambrosio, in scadenza di contratto. Il numero 33 dei nerazzurri sembrava in procinto di rinnovare l'accordo che termina il prossimo 30 giugno, ma il taglio del monte ingaggi voluto dal presidente Zhang ha frenato la trattativa. Il gm Pinto avrebbe individuato D'Ambrosio per dare un'alternativa a Karsdorp. L'occasione di prenderlo a parametro zero, stando a quanto riporta "TuttoMercatoWeb", si sta però rivelando interessante anche per la squadra di Lotito che starebbe sondando il terreno.