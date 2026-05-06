Mercato, anche la Juventus vuole Pisilli. Su di lui diversi club di Premier

Dopo una prima parte di stagione trascorsa in panchina, Niccolò Pisilli si è preso la Roma e nelle ultime gare ha dimostrato di essere già un giocatore completo. Il centrocampista classe 2004 è stato vicino all'addio a gennaio con diversi club che erano interessati a lui. Come riporta Eleonora Trotta, su Pisilli continua a esserci anche la Juventus: il club bianconero avrebbe voluto acquistarlo già durante il mercato invernale. Il suo valore sta crescendo col passare dei mesi e non è escluso che possano arrivare offerte importanti da Bundesliga e Premier League dove il ragazzo ha sempre avuto molti estimatori.