Dopo una prima parte di stagione trascorsa in panchina, Niccolò Pisilli si è preso la Roma e nelle ultime gare ha dimostrato di essere già un giocatore completo. Il centrocampista classe 2004 è stato vicino all'addio a gennaio con diversi club che erano interessati a lui. Come riporta Eleonora Trotta, su Pisilli continua a esserci anche la Juventus: il club bianconero avrebbe voluto acquistarlo già durante il mercato invernale. Il suo valore sta crescendo col passare dei mesi e non è escluso che possano arrivare offerte importanti da Bundesliga e Premier League dove il ragazzo ha sempre avuto molti estimatori.
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forzaroma calciomercato as roma Mercato, anche la Juventus vuole Pisilli. Su di lui diversi club di Premier
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Mercato, anche la Juventus vuole Pisilli. Su di lui diversi club di Premier
I bianconeri avrebbero voluto acquistarlo già a gennaio quando è stato vicino all'addio
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