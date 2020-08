Calciomercato Roma, anche il Torino su Torreira

Lucas Torreira vuole l’Italia. Il centrocampista ora in forza all’Arsenal è stato negli ultimi tempi accostato alla Roma, in ottica di uno scambio con Amadou Diawara, per un ruolo in cabina di regia. Quest’anno l’ex Pescara e Sampdoria (che ha totalizzato 39 presenze) ha faticato a rientrare negli schemi tattici di Arteta e i Gunners (così come i giallorossi) valuterebbero il suo cartellino intorno ai 25-30 milioni. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, c’è da registrare però l’interesse del nuovo Torino di Marco Giampaolo, ex allenatore di Torreira ai tempi della Samp.