Calciomercato Roma, anche il Lipsia su Todibo: tedeschi pronti a pagare 30 milioni

Jean-Clair Todibo non resterà allo Schalke 04. Come scrive mundodeportivo.com, difficilmente i tedeschi verseranno al Barcellona i 25 milioni del riscatto per il centrale classe 1999 che viene seguito anche dalla Roma e dal Milan. Le richieste per il giocatore sono diverse e in Europa a fargli la corte ci sono anche Southampton, Bayer Leverkusen e Psg. L’ultimo club ad aggiungersi tra le concorrenti per l’ex Tolosa, come riferisce il portale del quotidiano spagnolo, è il Lipsia, disposto a versare 30 milioni nelle casse dei catalani. Non è escluso che nell’operazione possa rientrare anche Upamecano.