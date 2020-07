Calciomercato Roma, anche il Leeds su Florenzi: il club inglese può mettere 18 milioni sul piatto

Il futuro di Florenzi sembra lontano dalla Capitale e non solo Atalanta, Siviglia e Valencia sarebbero interessate all’ex capitano della Roma. Come riporta The Athletic, l’ultimo club ad aver posato gli occhi sull’esterno è il Leeds, tornato dopo 16 anni in Premier League. Dall’Inghilterra sono certi che la società giallorossa possa cedere di fronte a un’offerta da 18 milioni, inoltre Florenzi sembra piacere molto a Bielsa che potrebbe sfruttare la duttilità del calciatore facendolo giocare su tutta la fascia. In questo momento non c’è stata ancora alcuna offerta o contatto, ma il giocatore è finito nel radar del Leeds.