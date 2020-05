Calciomercato Roma, anche per Diawara possibile cessione per sistemare il bilancio

I conti in rosso fanno tremare la Roma e coinvolgono anche Amadou Diawara, uno dei più positivi della stagione. Petrachi sarà costretto a un lavoro super in estate, soprattutto se il campionato non dovesse ripartire oppure se i giallorossi non dovessero centrare la Champions. Al direttore sportivo il compito di tirare fuori plusvalenze per sistemare il bilancio e di ridurre sensibilmente il monte ingaggi. Diawara, centrocampista di 22 anni (23 il prossimo 17 luglio), alla Roma guadagna 2,5 milioni netti e la scorsa estate ha firmato un contratto di cinque anni nell’operazione Manolas con il Napoli. Arrivato per 21 milioni, a un anno dal suo arrivo potrebbe già dire addio. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, anche lui – insieme a Cristante – non è escluso dalla lista dei cedibili, nonostante sia stato uno dei più positivi durante la stagione.

Reduce da un infortunio al ginocchio sinistro rimediato contro la Juventus in Coppa Italia, Diawara ora è tornato a disposizione di Fonseca per il finale di stagione. Per il tecnico portoghese lui è quello che meglio interpreta il ruolo di regista, ma se la Roma dovesse decidere di sacrificarlo per sistemare i conti neanche lui potrebbe opporsi.