Calciomercato Roma, altro acquisto baby: ufficiale Ngingi – FOTO

Mentre la prima squadra sembra ferma, la Roma ufficializza un’altro acquisto per il settore giovanile. Preso il 2003 Patrick Ngingi, esterno che arriva dai catalani del Cornellà. Su Instagram con un post ha voluto ringraziare il club: “Prima di tutto vorrei ringraziare tutte le persone che lo hanno reso possibile e grazie alla Roma per aver riposto questa fiducia in me, sono molto emozionato e felice di questa nuova sfida”. Ngingi si unisce all’Under 18 di Parisi, già in campo in questi giorni per preparare la nuova stagione.