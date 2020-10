Calciomercato Roma, ag. Torreira: “Eravamo d’accordo con i giallorossi, ma Lucas voleva l’Atletico”

Lucas Torreira ha avuto l’occasione concreta di trasferirsi alla Roma quest’estate, prima di passare dall’Arsenal all’Atletico Madrid. A confermarlo è l’agente del giocatore Pablo Bentancur: “E’ stata una situazione complicata, non dipendeva solo da noi ma anche dall’uscita di Thomas (dell’Atletico, ndc). Avevamo anche degli accordi con Roma, Fiorentina e Lazio, squadre che giocheranno la Champions o l’Europa. Il ragazzo però ha deciso che voleva andare assolutamente all’Atletico decidendo così di chiudere con gli altri club. Ora è in prestito secco, poi dipenderà da come giocherà” le sue parole a Radio 890.