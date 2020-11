Calciomercato Roma, ag. Nacho: “C’erano opportunità in Serie A per lui”

Quello tra Nacho Fernandez e la Roma è un accostamento che spesso è tornato di moda durante il mercato negli ultimi anni. Il difensore spagnolo del Real Madrid era stato anche nei pensieri di Milan e Napoli, ma il suo arrivo in Serie A non si è mai materializzato. Il suo agente Juan Lopez ha spiegato così il perché: “Avevamo varie situazioni aperte per un suo arrivo in Serie A, ma alla fine l’infortunio di Carvajal è stato un ostacolo importante al suo trasferimento”.

Il giocatore era stato sondato dai giallorossi anche nel corso della passata estate come possibile alternativa a Smalling. Con la maglia delle Merengues quest’anno il nativo di Madrid ha collezionato soltanto 3 presenze.