Calciomercato Roma, ag. Hysaj: “Il prossimo anno lascerà il Napoli. Parliamo con altri club”

Elsid Hysaj cambierà ufficialmente squadra il prossimo giugno. A confermarlo ai microfoni di Radio Punto Nuovo è lo stesso agente del giocatore, Mario Giuffredi: “Novità sul rinnovo? Il discorso è chiuso. Sappiamo che dall’anno prossimo saremo altrove, l’intenzione del Napoli è di guardare in altre direzioni. Stiamo parlando con altri club, come giusto che sia, tenendo presente che Hysaj farà il suo dovere fino a giugno. Anche altri giocatori vogliono ingaggi importanti, ma in più hai l’incognita che non sai se può far meglio di Elseid. È un’annata difficile, tutti noi attorno al Napoli dovremmo essere più positivi”.

Hysaj è stato spesso accostato alla Roma nel corso delle ultime sessioni di calciomercato. Giuffredi, che gestisce tra gli altri anche gli interessi del centrocampista giallorosso Jordan Veretout, ha spesso cercato di intavolare discorsi con il club giallorosso, senza tuttavia mai riuscire ad aprire del tutto la strada. Un’idea di mercato che, nel corso dei prossimi mesi, potrebbe adesso diventare realtà.